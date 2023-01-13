الأرصاد: كتلة هوائية قادمة أوروبا تضرب البلاد وأجواء شديدة البرودة ليلا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية تشير إلى وجود كتلة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا سوف ثؤثر على الأجواء خلال ساعات الليل القادمة.

ورصدت هيئة الأرصاد الجوية، خلال طقس اليوم، كتلة الهواء البارد القادمة من جنوب أوروبا تندفع لتؤثر علي كافة المناطق الشمالية للبلاد، حيث تسود أجواء شتويه باردة خاصة خلال ساعات الليل.

طقس اليوم

يأتي ذلك وسط استمرار تدفق السحب الممطرة على مدينة الأسكندرية، خلال طقس اليوم، لليوم الثاني على التوالي، ما بين المتوسطة إلى الغزيرة أحيانا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تتسبب في زيادة الاحساس ببرودة الطقس.

وبحسب صور الأقمار الصناعية حول طقس اليوم، فإنه تتكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى أيضا وتحديدا مناطق ( البحيرة -كفر الشيخ )، وسط وجود فرص لسقوط الأمطار هناك.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استمرار فرص سقوط الامطار متوسطة الشده قد تكون غزيرة و رعديه احيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري للبلاد.

️كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون طقس اليوم معتدل نهارا على شمال البلاد

والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وتبقى الأجواء باردة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر وربع إلى متران إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم بمختلف المحافظات تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 11 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات