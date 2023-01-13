رئيس كوريا الجنوبية يبدأ غدا جولة خارجية للإمارات وسويسرا

يبدأ الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول غدا السبت، جولته الخارجية إلى الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وتستمر حتى يوم 21 يناير الجاري.



وذكر المكتب الرئاسي الكوري - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - أن الرئيس يون يخطط خلال زيارته المزمعة إلى الإمارات خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.



ويتكون الوفد الاقتصادي المرافق للرئيس من حوالي 100 من رؤساء الشركات الكورية الجنوبية على رأسهم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه-يونغ ورئيس مجموعة هيونداي موتور جيونغ وي-سون.



وسوف يحضر يون المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المقرر عقده يومي 18 و19 يناير في دافوس بسويسرا كأول رئيس كوري جنوبي يشارك فيه منذ 9 سنوات بعد أن حضرته الرئيسة الأسبق بارك كون-هيه في عام 2014، حيث يلقي خطابا خاص ويقترح سبل التعاون والتضامن الدوليين من أجل تعزيز سلاسل التوريد والانتقال إلى الطاقة النظيفة وإنشاء النظام الرقمي، ويقدم دور كوريا الجنوبية والتزامها لدعم تحقيق هذه الأهداف.

