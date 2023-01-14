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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل ظهرت علامات الساعة في مكة.. إمام الحرم المكي يجيب| فيديو جراف

أمطار مكة المكرمة
أمطار مكة المكرمة

شهدت جبال مكة المكرمة السعودية، ظهور مناظر لم تشهدها مكة المكرم من قبل على مَر السنوات الماضية القريبة، ورأى البعض أنها من علامات الساعة النبي أخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

علامات الساعة

وتوشحت جبال مكة باللون الأخضر عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وتزاحمت الصور والمقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي، وربط البعض هذا المنظر بالحديث الذي روي عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً». المروج هي الجنات والبساتين الخضراء.

ولمتابعة المزيد حول حديث إمام الحرم المكي عن ظهور إحدى علامات الساعة .. تابع الفيديو جراف التالي:

مكة المكرمة السعودية علامات الساعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبال مكة باللون الأخضر

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