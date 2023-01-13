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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: ندوات تثقيفية لتوعية الفلاحين وتحسين جودة الإنتاج

وكيل الزراعه
وكيل الزراعه

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه تم تنفيذ ندوة حقلية وتم الإستماع للمزارعين ومشاكلهم وتزويدهم بأهم التوصيات التي يجب مراعاتها  لتحسن جودة الانتاج خلال تلك الفترة خلال الحالية، مؤكدا أنه تم المرور على زراعات القمح بمناطق القصر، وبدخلو، وغرب الموهوب، وتم تفقد تجميعة حقول إرشادية لمحصول القمح مساحتها 12 فدانا والتأكد من خلوها من أي إصابات.

وأضاف المرسى، أنه تم تفقد الوحدة الزراعية بغرب الموهوب وسيتم رفع كفاءة المواتير وتزويدهم بمجموعات رش أرضية أخرى، بجانب تفقد الجمعية الزراعية بغرب الموهوب ومتابعة سير العمل وصرف الأسمدة، وكذلك تفقد الإدارة الميكانيكية التي تم إنشائها بالجهود الذاتية، وتفقد مجمع الصوب الزراعية، وزيارة مجمع الصوب الزراعية ببئر1 موط المنزرعة فلفل الوان وطماطم وخيار وخس.

وتفقد مجمع زراعات النباتات الطبية والعطرية، ومعامل تربية طفيل الترايكوجراما وإدارة التقاوي والإستعداد لإطلاق الطفيل في الموسم القادم، وكذلك زيارة لمدرسة الزراعة ومتابعة مبادرة التوت ومناقشة المتطلبات اللازمة لإستمرار المبادرة ونجاحها.

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وأشار المرسي، إلى عقد إجتماع موسع بحضور المشرفين والمهندسين الزراعيين ومستخدمي التابلت والماكينة الخاصة بكارت الفلاح، ومناقشة نسبة تنزيل الحصر الشتوي على التابلت والتأكيد على الإنتهاء من تنزيل الحصر بحد أقصى يوم 20 يناير الجارى، ومناقشة سير العمل بصرف الأسمدة وإزالة أي معوقات خلال الموسم الشتوي الحالي 2022/ 2023، مشيرا إلى بذل مزيدا من الجهد والعطاء لخدمة المزارع ودفع عجلة التنمية الزراعية.

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