بطولة العالم لليد .. تونس تتعادل مع البحرين وخسارة قطر أمام ألمانيا

تعادلت تونس مع البحرين بنتيجة 27-27 بينما خسرت قطر من ألمانيا بنتيجة 31-27 كما خسرت المغرب أمام أمام أمريكا بنتيجة 28-27 وفازت هولندا على الأرجنتين بنتيجة 29-19 ضمن مباريات اليوم الثاني لبطولة العالم لكرة اليد 2023 المقامة ببولندا والسويد حتى 29 يناير الجاري.

ويلعب في التاسعة ونصف مساء منتخب مصر أمام كرواتيا ضمن منافسات المجموعة السابعة في افتتاح ، كما تلعب بلجيكا أمام الدنمارك و النرويج مع مقدونيا الشمالية بينما يلتقي المنتخب الجزائري ونظيره الصربي .

المنتخب الفرنسي حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على بولندا بنتيجة 26-24.

