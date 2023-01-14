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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان: القلب البشري في حجم قبضة اليد ووزنه 300 جم

جمال شعبان
جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير حول القلب.

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كتب جمال شعبان في منشوره: "المعرفة أهم عنصر في الحفاظ علي القلب، فالجهل توأم المرض، 
القلب عبارة عن موتور أوتوماتيك الچنريتور ذاتي  توليد الكهرباء و يستمر في العمل حتي خارج الجسم فيه ماكينتان تعملان بالتوازي اليمني ترفع الدم للرئتين واليسرى ترفع الدم لجميع الجسم."


تابع: "القلب البشري في حجم قبضة يديك وزنه ٣٠٠ جم في المتوسط لكن في الرياضيين، من الممكن أن يصل  إلي ١ كجم يبدأ القلب في الدقات من الأسبوع الثالث والإنسان مازال جنينا في ظلمات الرحم
يدق من ٦٠ إلي ١٠٠ دقة في الدقيقة في البالغين ويدق ١٠٠ ألف دقة في اليوم في عمر السبعين يكون قد دق ٣ مليارات دقة."
قال جمال شعبان:" قلب المرأة أصغر وأسرع من قلب الرجل بـ٨ ضربات في الدقيقة ،قلب الحوت الأزرق ١٥٠٠ كجم من ٢ إلي ٥ ضربات في الدقيقة ،بينما قلب الفأر أكثر من ٣٣٠ في الدقيقة، بينما قلب العصفور أكثر من ٤٠٠ ضربة في الدقيقة كل ضربة تضخ حوالي ٥ ملاعق كبيرة من الدم
يعني جالون ونصف جالون في الدقيقة ."
 

استطردت:"عضلة القلب لا تعرف التعب علي عكس عضلات الساقين والذراعين التي تحتاج إلي الراحة بعد التمارين الرياضية ١٠٠ تريليون خلية  في الجسم البشري  تستقبل الدم وتتغذي به ما عدا خلايا قرنية العين، المسافة التي يقطعها الدم داخل الأوعية الدموية  إذا تم تجميع أطوالها تتجاوز ١٠٠ ألف كيلومتر."

قال عميد معهد القلب السابق:" أن القاتل الأول  هو مرض القلب قبل سرطان الثدي في السيدات 
وقبل سرطان البروستات في الرجال، سرطان القلب نادر جدا لأن خلايا القلب لا تستمر في الانقسام
تستطيع حماية قلبك بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع ٤٥ دقيقة يوميا، النظام الغذائي والحركة والامتناع والابتعاد عن التدخين والسعادة أركان صحة القلب، التعصب الكروي والتشجيع الجنوني خطر علي القلب، والحزن يكسر القلب فعلا ، ويتسبب في حدوث مرض القلب المنكسر."

 

القلب جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ‏ ‏عضلة‏ ‏القلب‏ ألتهابات عضلة القلب

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