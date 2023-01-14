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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: بروتوكول تعاون مع المشروعات البترولية في التدريب المهني ببورسعيد

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ، بشأن توقيع برتوكول تعاون مشترك فى مجال التدريب المهنى مع شركة المشروعات البترولية الاستشارات الفنية ( شركة بتروجيت - حقل ظهر ) ويمثلها المهندس جابر فتة مدير عام مشروع حقل ظهر .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن  شحاتة، بتنفيذ استراتيجية الوزارة التى تهدف تأهيل الأيدي العاملة بالتدريب المهنى التحويلى وإكسابهم المهارات الفنية والتقنية اللازمة للمنافسة فى سوق العمل ومواجهة متطلباته.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديري القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة ، أن البرتوكول تضمن تدريب الشباب على مجموعة من المهن التى تحتاج إليها الشركة فى مشروعاتها المختلفة  ، وأن يكون التدريب بنظام الساعات المعتمدة وأن يتقاضى المتدرب مبلغ ٣٠جنيه عن كل يوم تدريبى تتحملها الشركة وأن يمنح المتدرب الذى يجتاز الاختبارات شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة بعد انتهاء مدة التدريب .

وأضاف مدير المديرية ، أنه قام بتوقيع البروتوكول من جانب الشركة  المهندس عاطف السيد مدير عام مساعد لمشروع حقل ظهر ، بحضور محمود السقا  وكيل المديرية ، ومنار العوضى مدير ادارة التدريب المهني، وحنان سليمان مدير الحسابات ، ووسام محمد مدير ادارة بحوث العمالة ، ومحمد سامح مدير عام مساعد الموارد البشرية بالشركة.

وتفقد مدير المديرية والوفد المرافق مدرسة ورش بتروجيت ، حيث بدأ التطبيق الفعلي للبروتوكول بالتحاق عدد ١٥ متدرب من الشباب  على مهنة برادة المواسير  بنظام الساعات المعتمدة وتبلغ مدة البرنامج التدريبى 620 ساعة تدريبية.

القوى العاملة المشروعات البترولية التدريب المهنى بورسعيد بروتوكول تعاون وزارة القوى العاملة

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