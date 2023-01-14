القوى العاملة: جولات ميدانية لتعزيز معدلات الإنتاج بالمدينة الصناعية بأسيوط

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن تنظيم جولات تفقدية ميدانية موسعة لمقر مصنعي "الماسة للمستلزمات الطبية"، و"الدولية للمستلزمات الطبية"؛ وذلك بالمدينة الصناعية بالزرابي التابعة لمركز أبو تيج؛ حيث اطمأن مدير المديرية، على سير العمل داخل المصنعين من خلال متابعته والاطمئنان على أحوال العمال فضلاً عن معدلات الإنتاج، وعلى هامش تلك الجولة عقد مدير المديرية اجتماعاً شمل كلاً من العاملين وممثلي الإدارة، أكد فيه على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعرق لا سيما في تلك المرحلة الراهنة والتي تشهد إنجازات غير مسبوقة في كل قطاعات الدولة لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيظل عصب التنمية وشريك رئيسي وفاعل بجانب القطاع الحكومي يذكر أنه يعمل بالمصنعين (٣٨٤) عاملا منهم (٢١) عمال من ذوي الهمم.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة، إن تلك الجولات تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بضرورة التواجد الميداني المستمر بين العاملين بمواقع العمل والإنتاج ودعمهم المتواصل تحفيزاً لجهودهم من أجل رفع كفاءة وجودة الإنتاج وتعزيز علاقات العمل، مما يعزز قوة وصلابة الاقتصاد الوطني.