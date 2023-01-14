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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية وجامعة حلوان فى المجالات العلمية والبحثية

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية وجامعة حلوان

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون فى المجالات العلمية والبحثية مع جامعة حلوان.

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون البناء بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق طفرة علمية بمنظومة التعليم والبحث العلمى.

أكاديمية ناصر العسكرية 

حيث قام كلاً من اللواء أح أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بتوقيع البروتوكول الذى يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة فى الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات.

كذلك عقد الدورات التدريبية بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة حلوان و تبادل الزيارات والإستعانة بذوى الخبرة من الجانبين فى مجالات البحث العلمى والمعرفة.

جامعة حلوان

كما يتضمن البروتوكول إستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة حلوان، وكذا إتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعة حلوان.

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أكاديمية ناصر العسكرية جامعة حلوان القوات المسلحة أكاديمية ناصر أكاديمية ناصر العسكرية العليا

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