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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مستشفى العريش العام

صدى البلد

خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء اليوم، السبت، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير مستشفى العريش العام.

وخلال الجولة فى أرجاء المستشفى، لمتابعة أعمال التطوير، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حول جهود الوزارة فى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سيناء، والتى تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء، وما تتضمنه من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.

وحول الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مستشفى العريش العام، قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن أعمال تطوير المستشفى مقسمة إلى أربعة مراحل، الأولى منها تشمل تطوير الدور الأرضي والأول بمبنى الطوارئ، وكذا تطوير محطة طلمبات الحريق الرئيسية، ومحطة كهرباء مبنى الطوارئ، إلى جانب زيادة سعة خزان الأكسجين. 

وأضاف أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال هذه المرحلة، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية والجاري استكمال أعمالها، أوضح أنها تتضمن استحداث مبنى للغسيل الكلوى، بحيث يحتوي على 85 ماكينة غسيل كالتالي: 77 ماكينة بوحدات الغسيل الكلوي، و 4 ماكينات غسيل لأسرة العناية المركزة، إلى جانب 4 ماكينات غسيل بغرفة العزل، وكذا إنشاء خزان الحريق.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من مراحل تطوير مستشفى العريش العام، أشار وزير الصحة إلى أنها تتضمن تنفيذ أعمال لتطوير الدورين الثاني والثالث بمبنى الطوارئ بعد إخلاء الغسيل الكلوي، وإنشاء مبنى إداري كامتداد لمبنى الإقامة. 

وأوضح أن المرحلة الرابعة تتضمن رفع كفاءة أنظمة الكهرباء والتيار الخفيف، وأنظمة الحريق والتكييف للمباني الأربعة الآتية: مبنى العيادات الخارجية بإجمالي مسطح 1710م2، ومبنى دار الضيافة بإجمالي مسطح 1800م2، ومبنى مبيت الممرضات بإجمالي مسطح 750م2، ومبنى المعامل المشترك بإجمالي مسطح 1500م2، موضحا أن أعمال المرحلة الرابعة تتضمن أيضا مد شبكات الإطفاء والتكييف لبعض الأماكن بالمبنى الرئيسي بإجمالي مسطح يصل إلى  2500م2، إلى جانب تطوير الموقع العام وإنشاء كافيتيريا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، خلال الجولة، أن الوضع العام اختلف تماما عن السنوات السابقة، وأن الأمن توافر بشكل كامل، مشيرا إلى توافر حرية كبيرة فى الحركة عن السابق، وأن الدولة توفر جميع الإمكانات، ومثال ذلك الخدمات التى قدمها المستشفى فى فترات الإرهاب والحرب على الإرهاب وما بعدها.

 

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