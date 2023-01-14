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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن عن إسقاط 21 من صواريخ روسيا.. تفاصيل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، عن إسقاط 18 صاروخ كروز و3 صواريخ جو - أرض أطلقتها روسيا اليوم السبت.

من جانبها، قالت السلطات المحلية في مدينة دينبرو إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا في الغارة الروسية على مبنى سكني.

وذكر فالنتين ريزنيشنكو، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، في رسالة على "تيليجرام"، إن عدد القتلى وصل الآن إلى خمسة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 27، ستة منهم من الأطفال.

وأضاف أن عملية الإنقاذ جارية، لكن جميع من تم إنقاذهم من قصف المبنى نقلوا إلى المستشفى.

من جانبه، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، أن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

في سياق متصل، قال مسؤولون محليون إن الصواريخ الروسية ضربت منشآت البنية التحتية الحيوية اليوم السبت في منطقتي خاركيف ولفيف في شرق البلاد وغربها على التوالي.

وأصدرت السلطات في أوكرانيا إنذارات بغارات جوية في مناطق بجميع أنحاء البلاد.

وفي الساعتين الماضيتين، أعلنت قناة الإنذار الجوي الرسمية على “تيليجرام” عن تحذيرات للمنطقة المحيطة بالعاصمة كييف، وكذلك مدينتي خيرسون ولفيف الرئيسيتين.

وتوجد تنبيهات في مناطق خاركيف ودونيستك ودنيبروبتروفسك وحوالي 12 دولة أخرى.

وقالت السلطات  إن نيران المدفعية أصابت مدينة نيكوبول الجنوبية، داعية جميع السكان إلى البحث عن ملجأ.

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