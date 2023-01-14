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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر بنود كراسة الشروط الخاصة بوحدات الإسكان المتميز

مشروع وحدات الاسكان
مشروع وحدات الاسكان المتميز

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غداً الأحد، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،<http://www.hdb-reservation.com"،> لحجز 1971 وحدة سكنية، بمشروع "الإسكان المتميز" ذى الطابع الساحلي.

 

 ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 16 فبراير 2023، ويبدأ حجز وحدات "الإسكان المتميز" من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 13 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023.

|بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة

عاصم الجزار: غدا بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة


مساحات الوحدات


يتم طرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة).

 

وتنشر صدى البلد كراسة الشروط الخاصة بوحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى

 

للإطلاع علي كراسة الشروط اضغط هنا 

 

مشروع الاسكان المتميز مشروعات وزارة الإسكان الدكتور عاصم الجزار مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate حجز وحدات سكنية

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