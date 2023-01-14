ننشر بنود كراسة الشروط الخاصة بوحدات الإسكان المتميز

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غداً الأحد، التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"،<http://www.hdb-reservation.com"،> لحجز 1971 وحدة سكنية، بمشروع "الإسكان المتميز" ذى الطابع الساحلي.

ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 16 فبراير 2023، ويبدأ حجز وحدات "الإسكان المتميز" من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 13 مارس 2023، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023.



مساحات الوحدات



يتم طرح 1971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى، بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، بـ4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة).

وتنشر صدى البلد كراسة الشروط الخاصة بوحدات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى

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