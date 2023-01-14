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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي الصافي: حققنا السوبر عن جدارة.. ونتطلع للفوز بكل البطولات

صدى البلد

أبدى حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج ببطولة كأس السوبر بعد الفوز على نظيره الصيد، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة المقاولون العرب.

وقال الصافي إن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق اللقب، مشيرًا إلى أن ثقته كانت كبيرة في حسم اللقب.

وأضاف أن تحقيق بطولة السوبر جاء بدعم كبير من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي يحرص على توفير كل سبل الدعم والمساندة للفريق.

وأكد أن الفريق قدم مستوى جيدًا للغاية أمام الصيد، وأن خبرات لاعباته تفوقت في النهاية وحسمت المباراة، مشيرًا إلى أن جميع لاعبات الفريق كانت لديهن الرغبة في التتويج باللقب الأول للسوبر.

واختتم الصافي حديثه بأنه سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن جماهير الأهلي لا تقبل إلا بالبطولات.
 

حمدي الصافي النادي الأهلي الصيد صالة المقاولون العرب محمود الخطيب

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