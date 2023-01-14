بعد نشر الامتحانات على جروبات الفيس بوك .. وزارة التعليم تعلق

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عدم تسريب أي امتحان أو مادة من امتحانات اليوم، موضحًا أن كل ما حدث على جروبات التسريبات المتعلقة بالامتحانات هو نشر صور أوراق للامتحانات بعد مرور ما يقرب من 3 أرباع مدة الامتحان.

وأشار شادي زلطة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن ما حدث اليوم خلال الامتحانات هو حدوث مشكلة تقنية في المنصة بسبب ضغط تواجد 80 ألف طالب في نفس الوقت، قائلا: "ما يقرب من 80 ألف طالب دخلوا على المنصة الالكترونية من المصريين بالخارج وحصل مشكلة تقنية".

وأوضح شادي زلطة، أنه تمت إتاحة منصة جديدة تطرح عدة خيارات للطلاب لإجراء الاختبارات بشكل كامل والمنصة الجديدة أتاحت تحميل نسخة من الاختبار لحلها وإرسالها الكترونيا أو عبر البريد مرة أخرى، مؤكدا أنه لأول مرة يتم إتاحة المنصة الالكترونية لامتحان المصريين بالخارج.