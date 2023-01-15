رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. سجل بياناتك الآن

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 ، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.
ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي : https://moe-register.emis.gov.eg/
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لن يتمكن الطالب من التعامل مع رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، إلا بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:
https://office365.emis.gov.eg/
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم سيظل متاحاً أمام طلاب الثانوية العامة 2023 من اليوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.
جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو القادم والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.
خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023
- التأكد من أن تاريخ الاستمارة 2022 / 2023
- مراجعة الاسم بحيث يكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده
- لابد ان يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي ومحل الميلاد ومحافظة الميلاد قبل طباعة الاستمارة
- مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة
- مراجعة مواد التخصص اسفل الاستمارة
- الصورة المطبوعة على الاستمارة لابد أن تكون هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة الورقية
- أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية
- مطلوب واحد صورة ضوئية للبطاقة الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولي أمره
- أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون أدنى خطأ
- اذا وجد خطأ بأي بيان بالاستمارة الإلكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا لحجرة الارشاد التعليمي في المدرسة
- طباعة الاستمارة مسئولية الطالب وولي أمره لأنها تطبع بمعرفته لذلك إذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمي لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة
- قبل تسليم الاستمارة على الطالب وولي أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما أمام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي