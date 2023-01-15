رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. سجل بياناتك الآن

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 ، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي : https://moe-register.emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لن يتمكن الطالب من التعامل مع رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم ، إلا بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:

https://office365.emis.gov.eg/

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم سيظل متاحاً أمام طلاب الثانوية العامة 2023 من اليوم الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو القادم والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023