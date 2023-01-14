عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهمة التقصير والتواطؤ .. القبض على وزير العدل البرازيلي السابق أندرسون توريس

الفوضى في البرازيل
الفوضى في البرازيل

ألقت السلطات البرازيلية القبض على وزير العدل البرازيلي السابق أندرسون توريس ، الذي كان مسؤولاً عن الأمن العام في برازيليا أثناء غزو المباني الحكومية قبل أسبوع ، في برازيليا يوم السبت للاشتباه في 'التقصير' و 'التواطؤ'.

وكان توريس قد اعتقل بعد عودته إلى البرازيل يوم السبت. كان في إجازة في فلوريدا ، الولاية الأمريكية نفسها التي سافر إليها رئيسه السابق ، الرئيس اليميني السابق جاير بولسونارو ، بعد خسارته انتخابات العام الماضي.

وأكد ديموستينس توريس أحد محامي توريس اعتقاله لرويترز.

وقال الوزير السابق يوم الخميس إن الأدلة التي قدمتها الشرطة خرجت من سياقها عندما تم مداهمة منزله هذا الأسبوع.

وأمر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس بالقبض على توريس يوم الثلاثاء. ولم يتضح على الفور ماهية التهم ، لكن مورايس استشهد ب 'إغفال' و 'تواطؤ' من توريس.

وبلغت احتجاجات أنصار بولسونارو الأحد الماضي ذروتها باقتحام المباني الحكومية في برازيليا.

وقال المدير العام للشرطة الاتحادية ، أندريه رودريغيز ، في وقت سابق من الأسبوع 'إن عمليات الإغفال المختلفة ، التي يُزعم أنها متعمدة ، التي نفذها المسؤولون عن السلامة العامة في المقاطعة الفيدرالية ، ساهمت في ممارسة الأعمال الإرهابية'.

عثرت الشرطة البرازيلية على مشروع مرسوم في منزل توريس يوم الخميس قالت إنه يبدو أنه اقتراح للتدخل في نتيجة انتخابات أكتوبر التي خسرها بولسونارو أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وفقًا لأندرسون توريس ، تم 'تسريب الوثيقة خارج سياقها' بعد مصادرتها عندما لم يكن في مقر إقامته ، وربما كانت جزءًا من كومة من الأوراق للتخلص منها.

وقال الوزير السابق في منشور على تويتر يوم الخميس 'كل شيء سيؤخذ ليتم تمزيقه في الوقت المناسب.'

عند علمه بأمر احتجاز مورايس ، قال أندرسون توريس أيضًا على تويتر يوم الثلاثاء إنه سيقطع إجازته ويعود إلى البرازيل لتسليم نفسه.

وكان وزير العدل ، فلافيو دينو ، قد أعطى توريس مهلة حتى يوم الإثنين للعودة ، وبعد ذلك قال إنه كان سيبدأ إجراءات التسليم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

محدش هيقربله.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عن سعر رغيف العيش| فيديو

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

الأرصاد تحذر: منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه المناطق

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

موضوعات متعلقة

ردا على تشالنجر 2.. عقوبات روسية على مسئولين بريطانيين

وزير خارجية اليمن: الحوثيون يرفضون جهود إحلال السلام

رئيس روسيا السابق يتهم اليابان بالخضوع المخزي للولايات المتحدة

عواصف وفيضانات كارثية تضرب كاليفورنيا

مستشار أردوغان يهدد بـ شن عملية برية في سوريا

سقوط قتيل وجرحى في تفجيرين وسط الصومال

اليونان تسقط تهم التجسس عن 24 شخصًا

رئيس الوزراء اليوناني: أشك في احتمال نشوب صراع مسلح مع تركيا

ترشيحاتنا

وزير الصحة : جميعنا انبهرنا بقدرة مصر في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء

كلوب: مباراة ليفربول أمام برايتون الأسوأ في مسيرتي

شؤون الحرمين ترفع مستوى السلامة خلال هطول الأمطار

التنمية الصناعية: إصدار رخص تشغيل المصانع خلال 20 يومًا فقط |فيديو

بتهمة التقصير والتواطؤ .. القبض على وزير العدل البرازيلي السابق أندرسون توريس

ناسا: 2022 يعد خامس عام مسجل ضمن الأعلى في درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعى تتجاهلها.. علامة في الساق مؤشر للإصابة بمرض كارثي

تكيف تنجو بنفسك| أعراض تظهر على الشباب قبل ساعات من الأزمات القلبية

أمينة شلباية: «لو جوزي ما بيغسلش أسنانه مش هخلف منه وهتطلق»

مابعملش مشاهد ساخنة.. 5 صور لـ إلهام عبد البديع بعد تصدرها التريند

فيديو

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية بقوة .. تأجيل امتحانات وطرق غارقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ