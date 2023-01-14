تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

حذرت هيئة الارصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة غدًا، التي قد تصل لسقوط الأمطار الرعدية في العديد من الأماكن والمحافظات، مشيرة إلى احتمالية استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون غزيرة إلى رعدية ليلا على بعض المحافظات، ونشاط لحركة الرياح على محافظات السواحل على مدار اليوم، وتتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة.

وعن الأماكن التي تشهد سقوط الأمطار غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد أنها «الإسكندرية، والبحيرة، كفر الشيخ، دمياط»، كما تكون غزيرة رعدية ليلا على «مطروح، السلوم»، ومناطق من الصحراء الغربية على فترات و5 أمور للوقاية والحفاظ على نفسك.

وتبحث الأمهات عن طُرق الحفاظ والوقاية على صحتهن في ظل التقلبات الجوية، حتى لا يصابوا بنوبات البرد والإنفلونزا الشديدة، ولحمايتهم من الإصابة بالفيروسات التنفسية، الأمر الذي أشارت إليه وزارة الصحة في عدة نصائح جاءت على النحو التالي:

ارتداء الملابس الثقيلة

حذرت وزارة الصحة من ارتداء ملابس خفيفة غير كافية، مُشدد على الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم، وتساعد في التدفئة.

ممارسة التمارين الرياضية باستمرار

أشارت وزارة الصحة، لضرورة ممارسة الرياضة باستمرار، التي تعمل على تدفئة الجسم، وتقوية مناعته، والوقاية من نزلات البرد الشديدة.

تناول طعام صحي

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن تناول الطعام الصحي يحافظ على صحة الجسم ويقوي مناعته.

تناول المشروبات الساخنة

تساعد المشروبات الساخنة، وخاصة السوائل على تدفئة الجسم.

عدم الخروج لهذه الفئة

ونصحت «الصحة»، بعدم خروج كبار السن والأطفال، في الأيام شديدة البرودة إلا للضرورة، وذلك لضعف مناعتهم وعدم قدرتهم على تحمل هذا الطقس شديد البرودة.