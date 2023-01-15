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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد سمير غانم.. سبب انفصاله عن دلال عبد العزيز فنيا

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم والذي قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والتليفزيون.

وحلت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في لقاء تليفزيوني نادر على فضائية "art"، حيث كشفت خلال حوارها عن أبرز أسباب انفصالها فنيًا عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم .

 

قالت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز: "سمير كوميديان ومعروف أن الكوميدي ده ليه سكة لوحدها خالص وأنا مش هفضل في ذيله كده على طول ودايمًا أقول مقولة مقتنعة بيها جدًا إني أكون رأس كلب ولا أكون ذيل أسد يعني أكون في المقدمة حتى لو رأس كلب".

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وتابعت الراحلة دلال عبد العزيز: "ارتباطي بسمير الفترة الأولى من بدايات تمثيلي كنت اطلع انزل المسرحية باسم سمير غانم والي بيجي بيجي عشانه وده حقه وعشان كده الفترة إللي بعدنا فيها فنيًا بدأوا يسألوا ليه مبقناش نطلع سوا ".

وتحدثت الفنانة دلال عبد العزيز عن نشأتها، قائلة: "نشأت وولدت في محافظة الشرقية، والمحافظة معروفة بمشاهيرها أمثال محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ومنيرة المهدية وأحمد زكي".

 

 

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