«لم يكمل من النساء إلا أربع».. علي جمعة يكشف المقصودات في حديث الرسول

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن النبي الكريم أخبرنا بأنه قد كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع.

واستشهد علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، بحديث النبي (كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلّا أربع : آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ).

وأكد أن السيدة فاطمة هي الحبابة بنت الحبابة، فكثير من الأسر المصرية من أهل الأصول يحتفلون بمولد السيدة فاطمة الزهراء إلى يومنا هذا، فيعدون الطعام والولائم ويقرأون سيرة السيدة فاطمة وسيرة الحسن والحسين.

وتابع: السيدة فاطمة الزهراء ولدت عام 5 قبل البعثة وليس 5 بعد البعثة كما يقول أهل الشيعة، منوها أن السيدة فاطمة كانت ممن رفع الأذى عن رسول الله الكريم.