عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«لم يكمل من النساء إلا أربع».. علي جمعة يكشف المقصودات في حديث الرسول

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن النبي الكريم أخبرنا بأنه قد كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع.

واستشهد علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، بحديث النبي (كمل من الرجال كثير ، ولم يكمل من النساء إلّا أربع : آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ).

وأكد أن السيدة فاطمة هي الحبابة بنت الحبابة، فكثير من الأسر المصرية من أهل الأصول يحتفلون بمولد السيدة فاطمة الزهراء إلى يومنا هذا، فيعدون الطعام والولائم ويقرأون سيرة السيدة فاطمة وسيرة الحسن والحسين.

وتابع: السيدة فاطمة الزهراء ولدت عام 5 قبل البعثة وليس 5 بعد البعثة كما يقول أهل الشيعة، منوها أن السيدة فاطمة كانت ممن رفع الأذى عن رسول الله الكريم.

 

علي جمعة الأزهر النبي النساء الرجال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسارة بالثلاثة| 15 يوما تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول .. وهذه وجهته المقبلة

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

امتداد منخفض جوي | الأرصاد : احذروا أمطارًا رعدية في هذا الموعد

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

المحظورات الثلاثة.. رسالة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار الخبز والكهرباء والسولار

الأرصاد تحذر: منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه المناطق

وفاء حتى الموت.. وفاة زوج بعد ساعات من تشييع جثمان زوجته

ترشيحاتنا

لن يلقط شبكة.. احذر وضع الراوتر في هذه الأماكن

هربا من الغلاء.. زوجان بريطانيان يتركان بلادهما للإقامة في مصر

ماذا فعل النبي حين أتته السيدة فاطمة تشتكي من أعمال المنزل؟.. فيديو

بكلمات لاذعة.. Casio ترد على سخرية شاكيرا

«لم يكمل من النساء إلا أربع».. علي جمعة يكشف المقصودات في حديث الرسول

فتح: الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم حياتي .. حكاية رجل أنفق 14 ألف دولار ليتحول إلى كلب

مشروب بسيط.. يخلصك من دهون البطن الحشوية بسرعة مذهلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن خروج الأطفال غدًا في هذه الأماكن

لأطول فترة ممكنة .. تعلمي الطريقة الصحيحة لحفظ الخس

فيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

البلدي بـ75 جنيهًا.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق وطرح لحوم بتخفيضات 30%|تغطية خاصة

حقيقة وقف بطاقات التموين ومنع صرف السلع لتلك الفئات.. تغطية خاصة

عشان مؤدب .. اعترافات امرأة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عشيقها |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ