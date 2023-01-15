رانيا محمود ياسين رفقة شقيقها وسهر الصايغ في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رانيا محمود ياسين في الصور برفقة أخوها والفنانة سهر الصايغ وخطيبها من فسحتهم الأخيرة.

كانت رانيا محمود ياسين، قالت في يوم وفاة والدها الفنان محمود ياسين، أنه من المفارقات أن تصوير فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، بدأ يوم 14 أكتوبر، وهو نفس تاريخ يوم وفاته أيضا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "النهار": "والدي كان يحب فيلم الرصاصة لاتزال في جيبي وكان يعتز به، ودائمًا ما يتكلم عنه بفخر واعتزاز".

وأضافت: "محمود ياسين كان عنده كاريزما وحضور وأداء تمثيلي، وكان يتفانى في تقديم الشخصيات، وكان يريد تقديم كل ما هو جديد للجمهور في كل ذكرى لنصر 6 أكتوبر.