خالد الصاوي: الفن أنقذني من الجنون والإدمان وندمت على تأخر الزواج وعدم الإنجاب

حل الفنان خالد الصاوي ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في الحلقة الثانية من حلقات الموسم الرابع من برنامج حبر سري، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، وتحدث عن فرق السن بينه وبين زوجته، وعن المشاكل الصحية التي واجهها في الفترة الأخيرة، وكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم رغبته في الإنجاب، وسبب تكرار شائعة وفاته.

ندمت على تأخر الزواج وعدم الإنجاب وفكرت في تبني طفل

أكد الفنان خالد الصاوي، ندمه على تأخره في قرار الزواج وعدم الإنجاب، قائلا: "ندمت على كل الحاجات غير الطبيعية اللي عملتها في حياتي في أنى اتجوزت متأخر وأني مخلفتش والخلفة ملهاش علاقة بالسند والضهر ولكن تأخرنا في فكرة الخلافة لما عدى الوقت".

وأوضح خالد الصاوي، أنه فكر في وقت من الأوقات أن يتبنى طفلا ولكنه لم يكن متأكد من كون الفكرة صحيحة أم لا، مضيفا: "مكنتش متأكد أنها فكرة صحيحة ولا لا، واللي يقدر يعمل كده ربنا يبارك له ولكن أنا متحرك وبسافر".

وتابع خالد الصاوي : "مراتي نفسها بتشتكي أني طول الوقت في شغلي مش في البيت وكمان هيبقى في مسئولة زي وجود طفل وابقى مش قد المسئولية، وأخاف أعملها وأكون مش قدها وممكن أكفل حد ولكن مش عندي لأني ممكن أبوظ حياته اكتر ما أصلحها".

لم أندم على دوري في عمارة يعقوبيان ولكن أدعم من رفضوه

قال الفنان خالد الصاوي، عدم تأكدها من عرض دوره في فيلم عمارة يعقوبيان على النجم محمود حميدة، قائلا: "مش متأكد دوري في فيلم عمارة يعقوبيان رفضه محمود حميدة ولا ولكن أعرف أن في ممثلين كبار قلقوا من الدور والنهاردة أن شايف أن عندهم حق".

وأوضح خالد الصاوي، أنه لم يندم على دوره في فيلم عمارة يعقوبيان ولكن يؤيد النجوم الكبار الذين رفضوا الدور لأن لديهم أبناء سيعانون من ردود الفعل على الدور.

وعقب خالد الصاوي: "مش ندمان على الدور ولكن الممثلين اللي رفضوا عندهم حق لأنهم مخلفين لان عندهم بنات إنما أنا كنت لوحدي في الحياة، وبدأت اكتشف أن الحياة مش بالدراع بس، وكل حاجة كنت بعملها لما كبرت قلت 50% من كل اللي عملته في حياتي الشخصية والفن مش عايزة وعايز استبدله بحاجة تانية".

الترشح لمنصب نقيب الممثلين

أكد الفنان خالد الصاوي، استحالة ترشحه لمنصب نقيب الممثلين ولا يدعم سوى الدكتور أشرف زكي نقيبا للمهن التمثيلية، قائلا: "مستحيل أرشح نفسي نقيب الممثلين ولا عايز أبقى وزير ولا عايز أبقى أي حاجة تسبب إعاقتي عن أني أكون فنانا مستقلا".

وأوضح خالد الصاوي، أنه لا يخاف من المسئولية ولديه القدرة على تحمل المسئوليات، مضيفا: "خضت مسئوليات كتير بعضها وأقدر اشيل 100 ألف مسئولية ولكن أنا مش عايز أضيع يوم إلا وأنا بمثل أو أبدع فيه وأعمل حاجة فيها فن".

أزمة منة شلبي

كشف الفنان خالد الصاوي، عن محاولة تواصله مع النجمة منه شلبي بعد أزمتها الأخيرة ولكنه لم يستطيع، قائلا: "حاولت أتواصل مع منه شلبي بعد أزمتها الأخيرة ومقدرتش وإحنا أصحاب جدا وأعرفها من أول مرة اشتغلت فيها سنة 2000 وكانت لسه صغيرة".

الفن أنقذني من الجنون و الإدمان والإجرام

أكد الفنان خالد الصاوي، أن الفن أنقذه من الجنون و الإدمان والإجرام، قائلا: "كان ممكن أكون مجرم ومجنون ومريت بكل حاجة وأخذت خطوات فيها وكان في حاجات بتشدني لكده، وكان ممكن اعمل جريمة سياسية وأمشي في الكفاح المسلح وأروح في سكة الجنون".

وأضاف خالد الصاوي، أن الفن كان حائط صد أمام هذه المخاطر من ناحية وتأثير والديه عليه من ناحية أخرى، مؤكدا أن الفن أنقذه من كل المخاطر لحد كبير.

وعن تأثير حالته الصحية على أدائه الفني، رد خالد الصاوي، قائلا: "أصيبت بفيروس سي وتعالجت منه في مصر مش بره وتعالجت في بلدي ووسط أطباء الصحة في مصر، وكمان كان عندي مشكلة صحية أن صوتي فيه مشكلة وبيحصل لى كل حوالي ست شهور مع تغير الفصول بيحصلي فترة تعب في صوتي وبتابع مع أطباء مميزين".

وأكمل خالد الصاوي : "كان عندي مشكلة انزلاق غضروفي حصلي من سنة ودي أثارها عليه وعلاجها الراحة والعلاج الطبيعي، ولكن أنا في اوردرات بشتغل فيها 12 ساعة و14 ساعة ولم تعطلني".

قدمت أدوارا أقل من موهبتي لأن فلوسها حلوة

أكد الفنان خالد الصاوي، تقديمه أدوار لا تليق بموهبته وأقل من موهبته بسبب أن العائد المادي لها جيد، قائلا: "عملت أدوار مش حلوة عشان فلوسها حلوة ولكم مندمتش عليها لأن في الآخر عندي خط ماشي عليه وخطوط لا أحيد عنها".

وأشار خالد الصاوي، إلى عدم معرفته بمقاييس ما يقال عن فشل فيلم كارما، مضيفا: "معرفش فيلم كارما فشل ولا لا، ومين قال إنه فشل وهو منجحش جامد فقط ولكن هذا لا يقلل من خالد يوسف ولا عمرو سعد بعد كل النجاحات اللي عملوها".

وتابع: "أنا بحب خالد يوسف كمخرج وبعمل معه شغل حاليا "سره الباتع"، مطالبا بترشيد الرقابة وقال: "في حاجات مينفعش تتعرض علينا في الوقت ده في البلد دي بدون أي ترشيد لها وإلا تعمل كارثة حاجات لها علاقة بالدين ولها علاقة بالمحارم".

درست خيرت الشاطر قبل تجسيده في الاختيار وقابلت هجوم الإخوان بالسخرية

أكد الفنان خالد الصاوي، أنه لم يكن عشوائي في اختياراته خلال مسيرته الفنية، قائلا: "أنا عندي خطة مش عشوائي بنسبة 70% ولكن أنا مليش خطة بنسبة 100% ولكن عندي خطة وفي 30% حسب التوفيق، وخطتي الفترة اللي جاية في الفن عاوز استرد الحته اللي كنت فيها في وقت من الأوقات".

ورفض الفنان خالد الصاوي، الكشف عن جميع خططه خلال الخمس سنوات المقبلة، مضيفا: "مش هكشف عن كل خططي الفنية عشان تكون مفاجأة حلوة للناس"، مؤكدا أنه يتعرض لتعليقات تضايقه ولكن يمررها، وواجه الهجوم من لجان الإخوان على دوره في المسلسل بالسخرية.

وعن تحضيره لدوره في مسلسل الأختيار 3, علق قائلا: "قعدت افكر في كل الحاجات اللي قدمتها تاريخيا وعملت دور جمال عبد الناصر ومصطفى أمين والخديو توفيق، وأحمد فؤاد نجم وحضرت هذه الشخصيات ولكن درست خيرت الشاطر بطريقة تانية واتفرجت على كل لقاءاته وقعدت يومين أجيب كل اللقاءات اللي طالع فيها واتفرجت عليه كويس قوي".

إبراهيم عيسى كاريزما غير عادية أفكاره ليست ضد الدين

أكد الفنان خالد الصاوي، أنه من عشاق الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى وجسد شخصيته في فيلم الضيف، قائلا: "في فيلم الضيف أديت شخصية إبراهيم عيسى وهو كاتب السيناريو ولا يمكن يتفوت شخصيته وكل حته في السيناريو بيظهر منها إبراهيم عيسى".

وأضاف الفنان خالد الصاوي، أن الجميع يحب متابعة إبراهيم عيسى ويتابعه بانبهار، قائلا: "أنا بموت في إبراهيم عيسى واللي مش بيحبوه تابعوه مبهورين به وعنده كاريزما غير عادية وتطبع على الشخصية".

ورد على ما يقال من أن إبراهيم عيسى يهاجم الدين الإسلامي، قائلا: "أنا مؤمن وملتزم بحاجات داخل الدين، وأنا مش شايف أن إبراهيم عيسى ضد الدين وهو بيعمل عملية تنوير ولكن احيانا المشكلة في التيار الليبرالي عموما وليس آراء ابراهيم عيسى، والتيار الليبرالي بيبقى عايز يجيب الحرية من حته مش اللي الناس طلباها حاليا وبيبقى مثلا عايز الحرية في الفكر قبل أكل العيش، ولو في خلاف بينا هيكون أنا أفكاري راديكالية وهو أفكاره الليبرالية".

أول أجر تخطيت فيه مليون جنيه مسلسل قانون المراغي

كشف الفنان خالد الصاوي، عن أول عمل فني تخطى فيه أجره مليون جنيه كان مسلسل قانون المراغي، قائلا: "أول أجر عدى عليا كسرت فيه المليون جنيه كان مسلسل قانون المراغي مع النجمة غادة عبد الرازق".

وأشار الفنان خالد الصاوي، إلى أن النجم كريم عبد العزيز هو أكثر النجوم الذين استمتع بالعمل معهم، مضيفا: "كريم عبد العزيز عملنا شغل أكثر من مرة مع بعض وهو مضياف بطبعه ومرحب في كل حاجة".

وأكد الفنان خالد الصاوي، أن دور زينهم التي قدمها في فيلم "الفرح" كانت سبب نقلة في مشواره الفني ونجح بعدها أن يكون ممثلا شعبيا ينتقل من طبقة لأخرى، كما أشار إلى أن النجمة نيللي كريم من أكثر الفنانات التي يتابع أعمالها لما تقدمه من أعمال مميزة خلال السنوات الأخيرة.