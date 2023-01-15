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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخرهم خالد الصاوى.. نجوم ندموا على عدم الإنجاب.. فنانة أجهضت نفسها 3 مرات .. وأخرى رفضت نصيحة والدتها

خالد الصاوى
خالد الصاوى

أثار الفنان خالد الصاوي حالة من الجدل الواسع بعد تصريحه بشأن ندمه على عدم الانجاب والذى تسبب فى التفكير أن يتبنا طفلا له ولم يكن خالد الصاوى الفنان الوحيد الذى اعترف بندمه على عدم الانجاب حيث سبقه عدد من النجوم الذين حرموا من الانجاب واعلنوا عن ندمهم لهذا الأمر. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين اعترفوا بندمهم على عدم الإنجاب مثل خالد الصاوى ونجوى فؤاد وسهير رمزى. 

خالد الصاوى 

أكد الفنان خالد الصاوي، ندمه على تأخره في قرار الزواج وعدم الانجاب، قائلا: "ندمت على كل الحاجات غير الطبيعية اللي عملتها في حياتي في أنى اتجوزت متأخر وأني مخلفتش والخلفة ملهاش علاقة بالسند والضهر، ولكن تأخرنا في فكرة الخلفة لما عدى الوقت".

وكشف خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه فكر في وقت من الأوقات أن يتبنى طفل ولكنه لم يكن متأكد من كون الفكرة صحيحة أم لا، مضيفا: "مكنتش متأكد أنها فكرة صحيحة ولا لا، واللي يقدر يعمل كده ربنا يبارك له ولكن أنا متحرك وبسافر".

وتابع خالد الصاوي : "مراتي نفسها بتشتكي أني طول الوقت في شغلي مش في البيت وكمان هيبقى في مسئولة زي وجود طفل وابقى مش قد المسئولية، وأخاف اعملها واكون مش قدها وممكن اكفل حد ولكن مش عندي لاني ممكن أبوظ حياته اكتر ما اصلحها".

خالد الصاوى

نجوى فؤاد 

بينما قالت الفنانة نجوى فؤاد فى تصريحات تليفزيونية لها حيث روت تفاصيل ندمها على عدم الانجاب مؤكدة أنها عاشت في القاهرة إلى أن تزوجت من الفنان أحمد فؤاد حسن، ورفضت أن تنجب أولادًا حرصا على ألا تترك عملها في الفن، وقالت نجوى فؤاد نادمة : " قولتله إنت قولتلي هشهرك، لكن دلوقتي ندمانة، وهو وقتها كان عايز يخلف علشان وحيد والدته، وهي عاوزة أحفاد".

نجوى فؤاد 

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سهير رمزى 

بينما كشفت الفنانة سهير رمزى على ندمها بسبب عدم الانجاب وأنها أجهضت نفسها 3 مرات، بسبب حفاظها على عملها بالفن ومكانتها وشهرتها.

وأوضحت سهير رمزي فى لقاء تليفزيونى لها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” : السبب وراء الإجهاض وعدم الإنجاب يعود إلى عملها في الفن وكان الشغل والوقت والشهرة والنجومية بتاخدك، لكن في وقت ولحظة بتيجي تحتاجي إلى شخص يقف بجانبك”.

سهير رمزى 

وأضافت سهير رمزى : “لما والدتي توفت حسيت إن معنديش حد يطبطب عليّ من قلبه زيها، وناقصني كتير بعد وفاتها مثل الحضن، وبقولها وحشتيني وحاسة إني هجيلك قريب ويارب تبقي في الجنة ونعيمها”.

نبيلة عبيد 

أما الفنانة نبيلة عبيد كانت ترفض الانجاب فى البداية على الرغم من زواجها أكثر من مرة فى حياتها وبرغم من ان والدتها كانت تلح عليها بضرورة الانجاب الا انها كانت ترفض ذلك بسبب عملها فى الفن ولكن بعد رحيل والدتها أعربت عن ندمها الشديد لعدم سماع كلامها بالإنجاب. 

نبيلة عبيد
الفنان خالد الصاوي خالد الصاوي نجوى فؤاد سهير رمزي الفنانة سهير رمزي

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