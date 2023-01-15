الزراعة: مشروع SAIL يوزع 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بأسوان

وزع مشروع(سيل) رؤس مواشي مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بمحافظة أسوان ، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة



وصرح د هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة "سيل " (SAIL) الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" (IFAD).



وأضاف أن المشروع يسعى دائما لتقديم الخدمات المتنوعة فى مناطق عمله ويسلط الضوء على الأسر الأكثر فقرا بتلك المناطق .



وأضاف أن مكون تنمية المجتمع إحدى مكونات المشروع ومن ضمن أهدافه تقديم المنح غير مستردة للأسر الأكثر احتياجا .



وقام المدير التنفيذى للمشروع وبحضور السيد المراقب العام لمصر العليا المهندس حمدى الكاشف بتوزيع عدد ( 35 ) رأس ماشية للسيدات الأكثر احتياجا بمصر العليا ( منطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة ) بمحافظة أسوان حيث تحسين المستوى المعيشى لتلك الأسر .