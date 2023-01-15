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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للكيماوية: بدء الجولة الثانية لبرنامج ازدهار لتسريع نمو 37شركة بالإسكندرية والسادات

صدى البلد

 بدأت فعاليات الدورة الثانية لبرنامج ازدهار لتسريع نمو الشركات وإعداد جاهزيتها للتصدير المستهدفي المناطق الصناعية في الإسكندرية والسادات باجمالي عدد شركات ٣٧ شركة.

وذلك تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم.

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وقال خالد أبو المكارم ، إنه تم الترتيب للجولة الثانية من خلال عقد مجموعة من اللقاءات مع الشركات في منطقة مرغم بالإسكندرية والسادات ، فضلا عن الشركات من أعضاء جمعية رجال أعمال إسكندرية للتأكد من توافق الشركات التي تقدمت وسجلت نفسها في البرنامج مع متطلباته ضمانا للاستفادة الكاملة منه.

وأوضح أن البرنامج يهدف الي مساعدة الشركات في القطاع علي تحقيق نسب نمو كبيره من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع، بالإضافة الي تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق و تطوير الأعمال، إدارة الابتكار ونقل التكنولوجيا و تحسين عمليات التشغيل، استهداف اسواق جديده بغرض التصدير، وإدارة الأصول والأموال، هذا بالإضافة للبرامج التدريبية للموارد البشرية لدي الشركات المشاركة في البرنامج.

من جهة أخرى، أعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، أنه تم أمس إطلاق برنامج اعداد أخصائي تصدير للشركات أعضاء ، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج من قبل مركز تدريب التجارة الخارجية fttc بوزارة التجارة والصناعة وفقا البروتوكول الموقع بين المركز والمجلس، وذلك لمدة ٣٠ يوم وذلك لخلق جيل جديد مؤهل من أخصائي التسويق الدولى للعمل كمديرى تصدير يمكنهم نقل المهارات والمعلومات للعاملين بشركاتهم

ويذكر أنه قد بلغ عدد الشركات التي تقدمت للجولة الثانية من برنامج ازدهار نحو ٦٥ شركة تم اختيار ٣٧شركة بعد تقييمها لضمان توافقها مع متطلبات البرنامج. 

وزارة التجارة و الصناعة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

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