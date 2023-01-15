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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنجلينا جولى مع ابنتها في مطار نيويورك

صدى البلد

ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولى مع ابنتها أثناء تواجدها فى مطار نيويورك حيث خطفا الأنظار إليهما فور تواجدهما. 

وحرصت عدسات الباباراتزى التقاط صورة لهما سواء حيث ظهرا وهما ترتديان ملابس سوداء. 

أنجلينا جولى 

وللمرة الأولى منذ ما يزيد عن 20 عاما، أعلنت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تخليها رسميا عن دورها كمبعوث عن وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل" البريطانية، في بيان مشترك، أعلنت الممثلة أنجلينا جولي صاحبة الـ 47 عاما، أنها تنتقل من دورها كممثل خاص للوكالة، للاندماج في مجموعة أوسع من القضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.

وتابعت جولي، أنها شعرت أن الوقت قد حان للعمل بشكل مختلف، من خلال التعامل المباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية.

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أنجلينا جولي تنسحب من الأمم المتحدة

وأضافت: “سأستمر في بذل كل ما في وسعي في السنوات القادمة لدعم اللاجئين والنازحين الآخرين”.

كانت قد بدأت انجلينا جولي العمل مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأول مرة في عام 2001 وتم تعيينها مبعوثًا خاصًا لها في عام 2012، وكانت من بين أكثر سفراء المنظمة شهرة.

وقالت الأمم المتحدة إن نجمة هوليوود نفذت أكثر من 60 مهمة ميدانية لتشهد على قصص المعاناة وكذلك الأمل والصمود، كذلك سافرت مؤخرًا إلى بوركينا فاسو.

ومن جانبه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: “بعد فترة طويلة وناجحة مع المفوضية ، أقدر رغبتها في تغيير مشاركتها ودعم قرارها، أعلم أن قضية اللاجئين ستبقى قريبة من قلبها ، وأنا متأكد من أنها ستجلب نفس العاطفة والاهتمام إلى ملف إنساني أوسع”.

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