عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل ارتبطت بـ عمر كمال.. ندى الكامل تعلن عن علاقة حب جديدة

ندى الكامل وعمر كمال
ندى الكامل وعمر كمال

كشفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى ، عن دخولها فى علاقة ارتباط جديدة ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى. 

وقالت ندى الكامل ، بعد أن ردت على عدة تساؤلات من جانب متابعيها : “مبسوطة وقلبى اتخطف”. 

ندى الكامل

وتسبب تعليق ندى الكامل ، فى تلقيها عديد من التهانى من جانب متابعيها الذين واجهوا لها المباركات وتمنت لها التوفيق فى حياتها الجديدة. 

وأثارت ندى الكامل، في وقت سابق، حالة من الجدل الواسع بسبب علاقتها مع عمر كمال حيث تارة يؤكد البعض ارتباطهما وتارة اخرى يتم نفيها. 

ندى الكامل

ندى الكامل 

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى الكامل في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود مكشوف، ووضعت ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها مع روج بينك، وكان شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

طلبت الطلاق| فيفى عبده تجهض جنينها لهذا السبب.. وتزوجت خمس مرات

فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

بعد أزمة المطار .. صدمات جديدة لـ منة شلبى

أعمار صادمة.. فارق السن بين إلهام عبد البديع وزوجها يزيح الستار عن ياسمين عبد العزيز ونيللى كريم

نبذة عن حياة ندى الكامل

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

حقيقة زواج عمر كمال وندى الكامل

وسبق وأثارت ندى الكامل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـعمر كمال عبر حسابها بموقع إنستجرام، جاء فيها “أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك”.

ندى الكامل احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى أخبار ندى الكامل Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تفحم جثة فى حريق بشقة سكنية بالغردقة

تراجع الدولار أمام الجنيه.. وأقل سعر الآن بالبنوك

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأحد

مهدد بالاعتزال.. تفاصيل جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك

موضوعات متعلقة

طلبت الطلاق| فيفى عبده تجهض جنينها لهذا السبب.. وتزوجت خمس مرات

الحرب الباردة تشتعل.. شاكيرا تستعين بدمية شمطاء أمام شرفة حماتها السابقة

عاصى الحلانى يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى.. الجمعة المقبل

فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

وائل الفشني : فخور بالغناء أمام الرئيس السيسي .. وإحياء التراث يحتاج مجهودا .. وانتظروني فى رمضان كريم |حوار

أخبار الفن.. فيديو جديد لـ شيرين وحسام حبيب.. صدمة تصيب منة شلبي.. وزواج رحمة رياض بدون مأذون

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

مينفعش نفضح قرايبنا.. رد فعل شقيقة وفاء سالم على فيديو انتهاكها

ترشيحاتنا

بنزيما ضد ليفاندوفسكي.. التشكيل المتوقع لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

مصرع 3 عمال وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أمير توفيق خارج مصر.. شوبير يزف بشرى سارة عن صفقة الأهلي الجديدة

شاهد|مواطن هندي يتسبب في انفجار خط غاز رئيسي.. ماذا فعل؟

الزراعة: مشروع SAIL يوزع 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بأسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال.. النكد الزوجي يصيبك بمرض خطير

تظهر الأعراض دون أن تشعر.. تعرف على أسباب الإصابة بالقدم لمرضى السكري

لن تتوقع.. تناول التوت الأزرق يحميك من مرض منتشر

رمسيس الثاني فضح خطتهم.. القصة الكاملة لأغرب محاولة سرقة في مصر

فيديو

طلبت الطلاق| فيفى عبده تجهض جنينها لهذا السبب.. وتزوجت خمس مرات

طريقة غريبة للغش.. كشف خدعة طالب هندسة في ورقة الامتحان.. فيديوجراف

فيفي عبده: طلبت الطلاق من جوزي بعد رحلة كينيا.. تفاصيل بالفيديو

شقيقتي طلبت مني حذفه|وفاء سالم تكشف رد فعل أقاربها على فيديو تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ