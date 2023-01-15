هل ارتبطت بـ عمر كمال.. ندى الكامل تعلن عن علاقة حب جديدة

كشفت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى ، عن دخولها فى علاقة ارتباط جديدة ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى.

وقالت ندى الكامل ، بعد أن ردت على عدة تساؤلات من جانب متابعيها : “مبسوطة وقلبى اتخطف”.

ندى الكامل

وتسبب تعليق ندى الكامل ، فى تلقيها عديد من التهانى من جانب متابعيها الذين واجهوا لها المباركات وتمنت لها التوفيق فى حياتها الجديدة.

وأثارت ندى الكامل، في وقت سابق، حالة من الجدل الواسع بسبب علاقتها مع عمر كمال حيث تارة يؤكد البعض ارتباطهما وتارة اخرى يتم نفيها.

ندى الكامل

ندى الكامل

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ندى الكامل في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود مكشوف، ووضعت ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها مع روج بينك، وكان شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

نبذة عن حياة ندى الكامل

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

حقيقة زواج عمر كمال وندى الكامل

وسبق وأثارت ندى الكامل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـعمر كمال عبر حسابها بموقع إنستجرام، جاء فيها “أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك”.