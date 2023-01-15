الثلاثاء.. نجم آراب أيدول يقوم بتصوير أولى أغانيه "عافاك" داخل أحد قصور القاهرة

وقع إختيار الأردني مهند حسين نجم الموسم الرابع من "آراب ايدول" على قصر ابو رحاب بالمنيل في القاهرة لتصوير "عافاك" يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري.

"عافاك" هي الأغنية الٕ "هيد" لأول ميني ألبوم باللهجة العراقية لمهند والذى يعود به للظهور بقوة من جديد على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تخطى بورمو الميني ألبوم حاجز المليون مشاهدة عقب إطلاقه بساعات قليلة على مواقع التواصل الإجتماعي.



ويضم ميني البوم مهند حسين 3 أغنيات باللهجة العراقية التي برع في آدائها خلال مشاركته ب "آراب ايدول" ونال إشادات كبيرة من أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بالإضافة إلى تميزه في الغناء باللهجة المصرية.



أولى أغنيات الميني هي " عافاك" بالإضافة إلى أغنيتى "إنتهت" و"طاير بسما" والثلاث أغنيات من كلمات علي رياض ولحن زياد يوسف وإنتاج دايمنشن ميديا برودكشن التي وقع مهند حسين معها حصريا لمدة 10 سنوات.

ومن المقرر ان تكون التجربة التالية لـ مهند حسين مع ميديا برودكشن هي إطلاق ألبوما كاملا باللهجة المصرية التى تميز في آدائها خلال تصفيات آراب ايدول وذلك عقب إطلاق وتصوير أغنيات ميني ألبوم "عافاك" الثلاثة.