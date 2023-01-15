عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الثلاثاء.. نجم آراب أيدول يقوم بتصوير أولى أغانيه "عافاك" داخل أحد قصور القاهرة

صدى البلد

وقع إختيار الأردني مهند حسين نجم الموسم الرابع من "آراب ايدول" على قصر ابو رحاب بالمنيل في  القاهرة لتصوير "عافاك" يوم الثلاثاء 17 يناير الجاري.

"عافاك" هي الأغنية الٕ "هيد" لأول ميني ألبوم باللهجة العراقية لمهند والذى يعود به للظهور بقوة من جديد على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تخطى بورمو الميني ألبوم حاجز المليون مشاهدة عقب إطلاقه بساعات قليلة على مواقع التواصل الإجتماعي.


ويضم ميني البوم مهند حسين 3 أغنيات باللهجة العراقية التي برع في آدائها خلال مشاركته ب "آراب ايدول" ونال إشادات كبيرة من أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بالإضافة إلى تميزه في الغناء باللهجة المصرية.


أولى أغنيات الميني هي " عافاك" بالإضافة إلى أغنيتى "إنتهت" و"طاير بسما" والثلاث أغنيات من كلمات علي رياض ولحن زياد يوسف وإنتاج دايمنشن ميديا برودكشن التي وقع مهند حسين معها حصريا لمدة 10 سنوات.

ومن المقرر ان تكون التجربة التالية لـ مهند حسين مع ميديا برودكشن هي إطلاق ألبوما كاملا باللهجة المصرية التى تميز في آدائها خلال تصفيات آراب ايدول وذلك عقب إطلاق  وتصوير أغنيات ميني ألبوم "عافاك" الثلاثة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

مسئول أمريكي يفضح الناتو: بإمكانه منع حرب أوكرانيا لكنه لم يفعل

مصطفى محمد يُسجل مع نانت فى ثلاثية مونبيليه بالدوري الفرنسي

سلع بأسعار مخفضة.. مدبولي يفتتح معرض أهلا رمضان في الجيزة

تمهيدا لافتتاحه رسميا.. رئيس الوزراء يصل معرض أهلا رمضان في الجيزة

بداية من 10 آلاف دينار.. أسعار 5 سيارات دفع رباعي في الكويت| صور

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهزم كريستال بالاس.. وفولهام يخسر من نيوكاسل يونايتد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. تناول هذه الفاكهة بكمية كبيرة يصيبك بهشاشة العظام

طريقة عمل مكرونة فيتوتشيني زي المطاعم الشهيرة

من غير فلوس.. مشروب سحري يقضي على البرد

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ