تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد علي وآخرين لـ 21 فبراير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة معتز مطر ومحمد علي وعبدالله الشريف ومحمد ناصر وآخرين، على ذمة القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامه بتولى قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، لجلسة 21 فبراير للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان.

فيما أحالت نيابة أمن الدولة العليا معتز مطر وعبدالله الشريف ومحمد ناصر وحمزة زوبع و14 آخرين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

معتز مطر

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم معتز مطر وعبدالله الشريف وناصر وزوبع و14 آخرين، بإتهامات الإنضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.