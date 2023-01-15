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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون الخدمة المدنية.. 5 شروط للتعاقد مع أصحاب التخصصات النادرة

صورة أرشيفية - موظفين
صورة أرشيفية - موظفين

يعد قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، الإطار التشريعي المنظم للموظفين العاملين بالدولة، حيث ناقش القانون كل التفاصيل المتعلقة بشئون الموظف، كما أوضح القانون الشروط اللازمة للتعيين في التخصصات النادرة.
 

التخصصات النادرة 

وأشارت المادة (16) من القانون إلى أنه يُجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:

 - ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

 - ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

 - عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

 - أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات.

 - أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.

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شروط التعيين بالوظائف 

 

وفقا للمادة (14) يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى:

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمضِ على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.

- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

 - ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

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