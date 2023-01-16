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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى في كفر الشيخ

كهرباء
كهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى؛ لإجراء أعمال الصيانة في شبكات الجهد المتوسط، ضمن خُطة الإحلال والتجديد، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

 

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كفر الشيخ .. فصل الكهرباء عن عدد من القرى والمناطق | تفاصيل

وسيتم فصل الكهرباء عن قرى معدية مهدي والنجارين وأرض العرب قمسيون شرق وغرب وكوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس، والكراكات وتوابعها بمركز بيلا.

 

كما سيتم فصل الكهرباء -أيضاً- عن قرى المجاز وتيرة وكوبري 10، بمركز الحامول، ومسير وتوابعها بكفر الشيخ، ومجلس قروي المجد 55 بمركز الرياض، وعقلة وتوابعها بمركز سيدي سالم.

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