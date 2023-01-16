اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى في كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى؛ لإجراء أعمال الصيانة في شبكات الجهد المتوسط، ضمن خُطة الإحلال والتجديد، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وسيتم فصل الكهرباء عن قرى معدية مهدي والنجارين وأرض العرب قمسيون شرق وغرب وكوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس، والكراكات وتوابعها بمركز بيلا.

كما سيتم فصل الكهرباء -أيضاً- عن قرى المجاز وتيرة وكوبري 10، بمركز الحامول، ومسير وتوابعها بكفر الشيخ، ومجلس قروي المجد 55 بمركز الرياض، وعقلة وتوابعها بمركز سيدي سالم.