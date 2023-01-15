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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. فصل الكهرباء عن عدد من القرى والمناطق | تفاصيل

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غداً، الإثنين، عن عدد من القرى والمناطق في 6 مراكز ومدن بمحافظة كفر الشيخ؛ لإجراء أعمال الصيانة في شبكات الجهد المتوسط ضمن خطة الإحلال والتجديد، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

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وأوضحت الشركة أن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: معدية مهدي والنجارين وأرض العرب قمسيون شرق وغرب وكوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس، والكراكات وتوابعها بمركز بيلا.

كما سيتم فصل الكهرباء عن قرى المجاز وتيرة وكوبري 10، بمركز الحامول، ومسير وتوابعها بكفر الشيخ، ومجلس قروي المجد 55  بمركز الرياض، وعقلة وتوابعها بمركز سيدي سالم.

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