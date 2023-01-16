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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان تناقش إنشاء كوبري لعبور السكة الحديد بالعياط

علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

تعقد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عدة اجتماعات لها ، الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من النواب.

حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها،  اليوم الإثنين، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نادر عبده صديق. 

الطلب الأول: بشأن تكرار الحوادث على قضبان السكك الحديدية بمدينة العياط بمحافظة الجيزة نتيجة عدم إنشاء كوبري لعبور السكة الحديد.

والطلب الثاني: بشأن تأخر تنفيذ الأعمال في المشروعات الآتية: (إنشاء مطلع ومنزل لربط طريق المريوطية بالطريق الدائري الأوسطي.

تطوير طريق المريوطية،إنشاء كوبري الثلاجة عند مدخل قرية أم العرجون مركز البدرشين، الحاجة إلى تطوير طريق أسيوط الزراعي من المنيب إلى الواسطى).

 

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها، الاثنين، طلب الإحاطة ، بشأن عدم تنفيذ كوبري مشاة بسلالم كهربائية بنطاق حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بديلاً عن كوبري همفرس الذي تم إزالته بسبب أعمال مشروع مترو الأنفاق، وكذلك الحاجة إلى رفع كفاءة عدد من كباري المشاة وهي (كوبري الخشب، وكوبري ناهيا، وكوبري أبوقتادة أمام قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة).

 

 كما تناقش اللجنة أيضاً، الطلب المقدم من النائب محمد الطوخى القصبي، بشأن اختيار مسار لمحور المرج/ أبو زعبل يفرض نزع ملكيات عدد كبير من الأراضي والعقارات الأمر الذى يؤدى إلى تشريد آلاف المواطنين وتحميل موازنة الدولة مبالغ باهظة للتعويضات.

 

يذكر ان اللجنة قد استمعت خلال اجتماعاتها السابقة لكلا من  رئيس الهيئة العامه للطرق والكباري ، بشان استراتيجية الهيئة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وايضا ،كما اسمعت اللجنه ايضا لرئيس القومية للانفاق، والذي استعرض أمام اللجنه استراتيجية الهيئة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذه . 

لجنة النقل الحوادث العياط

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