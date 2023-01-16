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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 20 غرزة.. موقف أفشة من المشاركة مع الأهلي في كأس مصر

صدى البلد

تلقي عشاق النادي الأهلي بشري سارة بشأن جاهزية  أفشة لمباراة سموحة والقرار في يد مارسيل كولر المدير الفني، واللاعب جاهز من الناحية البدنية للمشاركة أساسيا.


وطمأن طبيب الأهلي ، الجهاز الفني بأن حاجب أفشة بدأ يلتئم، والألم أيضا يزول تدريجيا.
ويحصل اللاعب على بعض المسكنات وسيقوم بفك السلك في الساعات القادمة بعدما أصيب في المباراة الأخيرة أمام المصري في الدوري، وخضع بعدها لجراحة استلزمت 20 غرزة فوق العين.

وأعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن فشل إنتقال رامي ربيعة لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب فرج عامر عبر صفحته فيس بوك:"فشل صفقة انتقال رامي ربيعة لنادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لأسباب كثيرة، أهمها اعتراض الإدارة الفنية للأهلي على رحيل رامي ربيعة للإعارة وتمسكهم به.

اللاعب جاهز | بشرى سارة لجمهور الأهلي أمام الزمالك

 

أستقر الجهاز الفني الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني علي إستبعاد محمد عبدالمنعم عن مباراة سموحة في نصف نهائي كأس مصر.

ويعاني محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، من إلتهابات في أوتار العضلة الخلفية وتم التعافي منها بشكل كبير. 
ويتبقي التهابات في العضلة الضامة وقام بالخضوع لجلسات العلاج الطبيعي بالكهرباء.

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