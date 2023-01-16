عصابة تنتحل صفة رجال شرطة وتستولي على مبلغ مالي من مواطنين بطريق دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبرفقته (زوجته وشقيقها) بتعرضهم للسرقة حال إستقلالهم سيارتين ملاكى بطريق (جمصة - دمياط) بدائرة المركز ، حيث فوجئوا بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإستيقافهم بزعم كونهم رجال شرطة والإستيلاء على ما بحوزتهم من (مبالغ مالية – 2 هاتف محمول) ولاذوا بالفرار.

بالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تعرف المُبلغ على (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية) وإتفقا على التقابل بمدينة المنصورة لتغيير المبلغ المالى المستولى عليه بالعملة الأجنبية وحال سيرهما بالطريق المُشار إليه فوجئا بقدوم السيارة "الميكروباص" وإستيقافهما على النحو المُشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 12 شخص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" لعدد 8 منهم معلومات جنائية - مقيمين بنطاق محافظات دمياط والدقهلية والشرقية والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الشرقية - دمياط) وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على

النحو المُشار إليه.. وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - عدد 3 سيارات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.