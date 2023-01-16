استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.



شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة المكلفة بتأمين اللقاء غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، للتأهل للمباراة النهائية لكأس مصر.