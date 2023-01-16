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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السجن 15 عاما لـ3 أشقاء قتلوا أختهم لشكهم في سلوكها| شاهد

المستشار خالد محمد
المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة 3 أشقاء  بالحبس 15 عاما، لقيامهم بقتل  شقيقتهم صعقا بالكهرباء لشكهم فى سلوكها .

 

صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وحضور  أسامة طارق عتمان، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

 

هيئة  محكمة جنايات الفيوم

 

يشتبه في الوفاة جنائيًا 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز أطسا، بوفاة فتحية س أ – 18 عاما – ومقيمة بنجع يعقوب التابع لقرية القاسمية بمركز إطسا، ويشتبه في الوفاة جنائيًا.

 

وعلى الفور كلف اللواء حسام الدين أنور مدير البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة القبض على المتهمين المتورطين بالواقعة.

المتهمين أثناء المحاكمة

الدفاع عن الشرف وغسل العار

وكان أحد النجوع التابعة لقرية القاسمية دائرة مركز إطسا  قد شهد واقعة قيام  ثلاثة أشقاء بالاشتراك مع والدتهم، بالتخلص من شقيقتهم الصغرى ف . ابنة الـ18 عاما، بهدف الدفاع عن الشرف وغسل العار كما يصفونه، بعد أن حاولوا مرارا وتكرارا تقويمها، فعزموا النية على صعقها بالكهرباء والادعاء بتعرضها للصعق أثناء الغسيل وأعمال المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وحبس المتهمين.

 

واعترف الأشقاء الثلاثة أمام فريق البحث خلال التحقيقات بعد القبض عليهم، بأن شقيقها الأول اتفق ويدعى حسام – 26 عاما، وتوأمها هشام، وإبراهيم – 22 عاما، وجميعهم عمال، فيما بينهم على التخلص من شقيقتهم الصغرى لشكهم في سلوكها، وخروجها  المتكرر والمستمر من المنزل بشكل ملحوظ، مستغلة غيابهم أثناء ذهابهم للعمل بالحقول الزراعية.

هيئة محكمة  جنايات الفيوم

                                                            

عزم جميعهم النية للتخلص منها  

وعزم جميعهم النية للتخلص منها، حيث استغلوا دخولها دورة المياه بالمنزل، وقام شقيقها الأول بتوثيقها من قدميها، وإلقاء مياه عليها، بينما قام الشقيقان التوأم بوضع سلك كهرباء بقدميها ولم يتركوها إلا بعد أن فارقت الحياة، فى حين حاولت والدة الفتاة وتدعى ص ش م 63 عاما الادعاء بأن ابنتها توفيت بماس كهربائي أثناء قيامها بالوقوف أمام غسالة كهربائية، عند سؤال المستشفى والنيابة العامة لها.

 

وتم القبض على الأشقاء الثلاثة، الذين اعترفوا أمام فريق البحث بأنهم وراء وفاة شقيقتهم الصغرى، وأحيل المتهمون لعمرو مصطفى وكيل أول نيابة أطسا، حيث قاموا بتمثيل الجريمة داخل منزلهم بنجع يعقوب التابع لقرية القاسمية، والذي قرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم .

جنايات الفيوم تؤجل محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم صعقا بالكهرباء| فيديو

 

 

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