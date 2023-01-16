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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية والإمارات توقعان 24 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والصناعة

ارشيفيه
ارشيفيه

وقعت كوريا الجنوبية والإمارات اليوم / الإثنين / 24 مذكرة تفاهم وعقودا بقيمة إجمالية 6.1 مليار دولار (7.55 تريليون وون)، في مجالات الطاقة والصناعة الدفاعية، وكذلك الصناعات الجديدة مثل إنتاج الهيدروجين واستخدامه والتحول الحيوي والتحويل الرقمي والميتافيرس.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي في كلمة في منتدى الأعمال الكوري الإماراتي نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) : إنه يتطلع إلى تحقيق الكثير من النتائج في السوق العالمية من خلال التآزر بين الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة والقدرات الصناعية عالية التقنية لكوريا الجنوبية.

وأضاف "يون": «يجب على البلدين أن يقوما بتوسيع أفق التعاون ليمتد إلى الصناعة الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى المجالات التقليدية مثل الطاقة والبنية التحية».

وقال المكتب الرئاسي الكوري في بيان صحفي: «كان المنتدى فرصة لتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيعمل البلدان على تحقيق نتائج تعاون محددة على أساس مذكرات التفاهم الموقعة اليوم».

وحضر المنتدى حوالي 32 شخصا، من بينهم الوفد الاقتصادي الكوري وكبار رجال الأعمال والوزراء من الوزارات ذات الصلة من كلا البلدين.

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