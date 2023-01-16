الغرف التجارية تزف بشرى عن أسعار السلع .. فيديو

أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن البنك المركزي أعلن الإفراج عن المزيد من البضائع من الموانيء ، حيث يتم إخراج البضائع من الموانيء بشكل تدريجي .

وقال علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:" هناك وفرة من السلع وفرة في المعروض وبالتالي يحدث استقرار الأسعار ".

وأضاف علاء عز :" أسعار السلع تبدأ في الاستقرار وذلك بفضل دخول السلع من الموانيء بشكل مستمر".

واكمل علاء عز :" السلع التي كانت مكدسة في الموانيء بدأت تخرج من الموانيء وبالتالي الأسعار ستكون مستقرة ".

ولفت علاء عز :" أناشد المواطنين أن يقارنوا بين أسعار السلع وشراء السلعة الأرخص، وهذا الأمر يجبر المنافذ على خفض الأسعار كي يستطيعوا المنافسة في السوق".