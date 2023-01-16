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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية تزف بشرى عن أسعار السلع .. فيديو

السلع
السلع

أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن  البنك المركزي أعلن الإفراج عن المزيد من البضائع من الموانيء ، حيث يتم إخراج البضائع من الموانيء بشكل تدريجي .

 

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وقال علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،:"  هناك وفرة من السلع وفرة في المعروض وبالتالي  يحدث استقرار الأسعار ".

 وأضاف علاء عز :"  أسعار السلع تبدأ في الاستقرار وذلك بفضل دخول السلع من الموانيء بشكل مستمر".

 واكمل علاء عز :" السلع التي كانت مكدسة في الموانيء بدأت تخرج من الموانيء وبالتالي الأسعار ستكون مستقرة ".

 ولفت علاء عز :" أناشد المواطنين  أن يقارنوا بين أسعار السلع وشراء  السلعة الأرخص، وهذا الأمر يجبر المنافذ على خفض الأسعار كي يستطيعوا المنافسة في السوق".

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