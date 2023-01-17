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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية محسن بالدقهلية يستغيثون: الكوبري متهالك ويعرضنا للخطر

صدى البلد

استغاث أهالى قرية ميت محسن  التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس” الذى يقدمها موقع صدى البلد ، بسرعة تجديد وإحلال الكوبرى المتهالك بقرية ميت محسن لأهميته القصوى فى تيسير الحالة المرورية حيث أنه اتجاه قري كثيرة.

قال المواطن عماد إبراهيم فى رسالته: إن الكوبرى يعود عمره لأكثر من 70 عاما، لافتا إلى أن تطويره من جديد يخدم القرية؛  لأنه اتجاه قري كثيرة وتم انهيار وسقوط جزء منه إضاقة  إلى انتشار البارومة وتآكل الحديد الموجود به".

وطالب الأهالى من المسؤولين  بسرعة تجديد وإحلال الكوبرى خاصة وأنه يعد طريق رئيسي ويتردد عليه عدد غير قليل من أصحاب السيارات مما يحدث زحاما في الكوبرى ويسبب العديد من الحوادث.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الدقهلية كوبري مشاة الحالة المرورية مركز ميت غمر قرية ميت محسن تجديد وإحلال الكوبرى تجديد وإحلال

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