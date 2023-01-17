أهالي قرية محسن بالدقهلية يستغيثون: الكوبري متهالك ويعرضنا للخطر

استغاث أهالى قرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، فى رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس” الذى يقدمها موقع صدى البلد ، بسرعة تجديد وإحلال الكوبرى المتهالك بقرية ميت محسن لأهميته القصوى فى تيسير الحالة المرورية حيث أنه اتجاه قري كثيرة.

قال المواطن عماد إبراهيم فى رسالته: إن الكوبرى يعود عمره لأكثر من 70 عاما، لافتا إلى أن تطويره من جديد يخدم القرية؛ لأنه اتجاه قري كثيرة وتم انهيار وسقوط جزء منه إضاقة إلى انتشار البارومة وتآكل الحديد الموجود به".

وطالب الأهالى من المسؤولين بسرعة تجديد وإحلال الكوبرى خاصة وأنه يعد طريق رئيسي ويتردد عليه عدد غير قليل من أصحاب السيارات مما يحدث زحاما في الكوبرى ويسبب العديد من الحوادث.

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