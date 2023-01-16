السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي غدا الثلاثاء للمدارس التابعة لمكتب تعليم الجبيل والنعيرية والقرية العليا والخفجي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد في السعودية بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع، بحسب تغريدة لإدارة تعليم الشرقية، عبر حسابها بـ«تويتر».

في السياق نفسه، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، استمرار الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.