عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

السعودية
السعودية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي غدا الثلاثاء للمدارس التابعة لمكتب تعليم الجبيل والنعيرية والقرية العليا والخفجي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد في السعودية بتوقع هطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع، بحسب تغريدة لإدارة تعليم الشرقية، عبر حسابها بـ«تويتر».

في السياق نفسه، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، استمرار الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.

قرار عاجل من السعودية بشأن الدراسة في منطقة حفر الباطن ..تفاصيل

السعودية.. حكم تاريخي بنسب فتاة إلى والدها بعد 20 عاما من إنكاره

السعودية المملكة العربية السعودية منطقة الشرقية المملكة المركز الوطني للأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

بيراميدز يتأهل.. أول رد فعل من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

ترك المباراة | تصرف مفاجئ من عبدالله السعيد بعد استبداله أمام الزمالك..فيديو

عاجل.. استدعاء كهربا في قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بـ الكأس

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

موضوعات متعلقة

روسيا وإيران توجهان ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

الأولى عالميا.. ولاية أمريكية تستعد لحظر السيارات الكهربائية بسبب النفط والغاز

فضيحة وسط الحرب.. الكشف عن مخطط لسرقة غذاء الجيش الأوكراني

مقتل 6 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار بأمريكا وهروب مرتكبي الجريمة

تصعيد خطير.. حليف بوتين يُصدر تحذيرًا مخيفا بشأن اندلاع حرب نووية بأوروبا

السيناريو الكابوس.. حرب روسيا وأوكرانيا تتسبب في تحديث ساعة "يوم القيامة"

بعد تعطل الملاحة.. طابور سفن بطول 45 كم في انتظار عبور البوسفور

اغتصب 12 سيدة.. شرطي بريطاني يرتكب 71 جريمة جنسية خطيرة| شاهد

ترشيحاتنا

انهيار في أي لحظة.. عمدة كييف يحذر من كارثة بأوكرانيا

ضربات موجعة.. إجراءات البنك المركزي تقضي على المضاربات بالسوق السوداء.. تفاصيل

طريقة استرداد قيمة تذكرة السفر عبر الإنترنت

قراءة آية الكرسي بعد العشاء تحفظك من شرور 5 شياطين.. فلا تتركها

مدرب بيراميدز بعد التأهل لنهائي كأس مصر: هدفنا الفوز بأول بطولة

عضو العفو الرئاسي: لن نكون سببا في خروج شخص يهدد الأمن القومي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق طبيعية وفعالة لعلاج البشرة الجافة في الشتاء

واحدة منه تحميك من السرطان.. تعرف على فوائد منقوع التين المجفف

بعد العباية .. جورجينا بملابس غير مكشوفة برفقة رونالدو

موضوع عائلي ونبيل الجميل.. نور تحتفل بنجاح أعمالها الأخيرة مع صدى البلد

فيديو

عيالها التلاتة راحوا منها في غمضة عين | مأساة أم بالهرم ..شاهد

خطاب رسمي .. تفاصيل الظهور الأول لـ كهربا مع الأهلي / فيديو جراف

سابت عمر كمال .. ندى الكامل تعلن دخولها قصة حب جديد

دنيا سمير غانم تطرح أغنية "أوخى" لوالدها في ذكرى ميلاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ