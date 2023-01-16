قرار عاجل من السعودية بشأن الدراسة في منطقة حفر الباطن ..تفاصيل

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأثنين، تعليق الدراسة غدا الثلاثاء في جميع مدارس منطقة حفر الباطن وتحويلها عن بعد، بسبب سوء الطقس والسيول الجارفة التي غمرت المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة.

كانت أمطار غزيرة، قد هطلت اليوم الإثنين، في حفر الباطن شرق المملكة العربية السعودية، أدت إلى جريان السيول.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار جنوب غرب حفر الباطن، نتيجة هطول أمطار غزيرة مع هبوب رياح سطحية باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف كذلك يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة.