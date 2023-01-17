نجم الزمالك: أحمد زيزو لن ينام الليلة.. وفيريرا يصيبه الغرور أحيانا



أكد محمد صلاح، مدرب الزمالك الأسبق، أن بيراميدز نجح في استدراج الزمالك إلى ركلات الترجيح بعد الطرد.

وقال صلاح خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ركلة جزاء زيزو استهتار وعدم اهتمام رغم انه له رصيد جيد بالزمالك منذ الموسم الماضي ويعجبني طريقته الاحترافية، لكن اريده ان يفسر لماذا سدد بهذه الطريقة".

وأكمل: "زيزو لن ينام الليلة، كان في المتناول ان نكسب المباراة، كما أن نتيجة القمة ستحسم أمور كثيرة داخل الزمالك، وسيكون هناك قلق حتى عند اتخاذ القرارات".

وأتم: "فيريرا أحيانا يكون مغرورا وشعرنا ذلك قبل مباراة أسوان، والان هو بهذه الحالة بنسبة 90%".