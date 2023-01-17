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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

55 جنيها لـ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 يناير

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

 

ويقدم  موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

 

وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 54 و55 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 69 و 70 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 48 و 49 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 59 و 60 جنيها للكيلو.

 

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 84 و 85 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 87 و 88 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 92 و 93 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8.50 و 8.75 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 8 و 8.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 6 و 7.50 جنيه.

 

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