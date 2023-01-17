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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. محكمة أمن الدولة تصدر حكما قاسيا بحق أحد تجار المخدرات

الأردن - علم
الأردن - علم

أصدرت محكمة أمن الدولة بالأردن ، حكمها على أحد تجار المخدرات وأصحاب السوابق بالأشغال المؤبدة والغرامة المالية 20 ألف دينار والحكم على شريكه بالأشغال المؤقتة 10 سنوات والغرامة المالية 20 ألف دينار.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن في وقت سابق قد قال إنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات وإثر متابعتهم لإحدى قضايا تهريب مادة الكريستال والتي ضُبط خلالها شخص من جنسية عربية تمكن من تحديد هوية الشخص المستلم لتلك المواد داخل المملكة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ قوة أمنيّة من الإدارة توجهت لمكان وجود ذلك الشخص في احدى مناطق البادية الشمالية وفور مشاهدته للقوة بادر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة.

وبحسب صحيفة هلا الإخبارية الأردنية فقد تم تطبيق قواعد الاشتباك معه وأُلقي القبض عليه وتبين تعرضه للإصابة وجرى إسعافه للمستشفى وضُبط بحوزته السلاح الناري المُستخدم وكمية من مادة الكريستال المخدرة.

 

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