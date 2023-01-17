وزير الخارجية المالي: الحكومة تسعى إلى إحلال السلم وتوحيد الصفوف

أكد عبد الله ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، أن حكومة بلاده تسعى إلى إحلال السلم وتوحيد الصفوف والتركيز على مسائل التنمية والأمن؛ من أجل تمكين الشعب المالي من العيش في أمان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إذ أكد الوزير المالي"التزام رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الدولة في مالي، العقيد أسيمي جويتا، بمواصلة الجهود لدعم الدور الجامع الذي تلعبه الجزائر في توحيد صفوف الماليين".

وأضاف أنه "يحمل رسالة من العقيد جويتا إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتعبير عن تمنياته الخالصة له بالصحة والرفاهية، وللشعب الجزائري الأخ والصديق"، مشيرا إلى أن هذه الرسالة تحمل أيضًا "التزام الرئيس جويتا بتعزيز وتقوية علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين لترقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الجزائري والمالي".