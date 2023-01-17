وجهة جديدة؟.. صورة تشعل الجدل حول مستقبل محمد صلاح

رغم تجديد النجم المصري محمد صلاح، تعاقده مؤخرا مع نادي ليفربول الإنجليزي، إلا أن شائعات الرحيل لا تتوقف عن مطاردة الفرعون.

وتداولت مواقع إنجليزية جماهيريه ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشخص يشبه محمد صلاح يجلس على طاولة واحدة مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الإنجليزي، في أحد المطاعم الإنجليزية.

محمد صلاح لا يظهر في الصورة بشكل واضح، بل اُلتقطت لشخص من الظهر يشبه “تماما” محمد صلاح، مرتديا نفس “التيشرت” الذي ظهر به النجم المصري محمد صلاح في صورة نشرها منذ أيام قليلة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

ووفقا للأنباء المتداولة، فإن الاجتماع جاء عقب خسارة ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

صورة متداولة لـ محمد صلاح بجانب ناصر الخليفي

حقيقة الصورة المتداولة

حتى هذه اللحظة لم يثبت مدى صحة الصورة المتداولة، حيث لم تتداول المواقع الإنجليزية الكبيرة الصورة تماما رغم انتشارها الكبير على السوشيال، كم لم يخرج أي تعليق رسمي حول هذا الأمر.

محمد صلاح يتربط بعقد مع نادي ليفربول يمتد حتى 30 يونيو من عام 2025، ولا يمكنه الرحيل إلا بموافقة الريدز.

كما تأتي الصورة المسربة، تزامنا مع أنباء رغبة “قطر” في الاستحواذ على أسهم نادي ليفربول الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح هذا الموسم

شارك محمد صلاح مع ليفربول في 27 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز 17 هدفا وصنع 6 آخرين، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح 80 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويقدم ليفربول نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض الفريق 18 مباراة، فاز في 8 مواجهات فقط، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في 6 مناسبات.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.