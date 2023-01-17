بروتوكول تعاون بين الأكاديمية البحرية وجامعة سافيتريباي فول بوني الهندية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة سافيتريباي فول بوني الهندية بدولة قطر برتوكول تعاون مشترك، بحضور السفير سالم مبارك آل شافي سفير قطر لدى القاهرة.

حضر التوقيع المهندس علي بن عبداللطيف المسند، رئيس مجلس ادارة الجامعة الهندية ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيرفكس للخدمات اللوجيستية والمهندس محمد علوان، عضو مجلس ادارة الجامعة الهندية، والمدير التنفيذي لمجموعة سيرفكس للخدمات اللوجيستية.

يدعم هذا التعاون الرسالة المشتركة لكلا الطرفين والرامية إلى تعزيز على التعاون الأكاديمي فى التدريس والبحث العلمى، التبادل الطلابى، تطوير بعض البرامج للجانبين للاستفادة المتبادلة، برنامج التدريب الصيفى لطلبة جامعة سافيتريباى بالاكاديمية العربية.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أهمية توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين جاء لتعزيز التعاون بما يحقق المنافع المتبادلة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الإتفاقية خطوة هامة لمزيد من التعاون البناء يرسي أسس متينة لعلاقات أقوي بين الأكاديمية العربية وجامعة سافيتريباي فول بوني.

يشار إلي أن جامعة سافيتريباي فول بوني (SPPU) هى أول جامعة هندية في قطر، وتأسست في 10 فبراير 1949