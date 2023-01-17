حملات مكثفة لفض المواقف العشوائية وتيسير الحركة المرورية بالبحيرة

قام مشروع المواقف بالمحافظة برئاسة اللواء عبد المنعم السبيعي بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالرحمانية بتنفيذ حملات للقضاء على المواقف العشوائية بالرحمانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالقضاء على المواقف العشوائية ومتابعة التزام كافة السيارات بخطوط سيرها وبعدد الركاب والتعريفة المقررة بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات مكثفة لفض المواقف العشوائية وتيسير الحركة المرورية بالرحمانية بالبحيرة

حملات مكثفة لفض المواقف العشوائية وتيسير الحركة المرورية بالرحمانية بالبحيرة

حملات مكثفة لفض المواقف العشوائية وتيسير الحركة المرورية بالرحمانية بالبحيرة



وتم المرور على مناطق الهواريه والبكوات وأمام موقف دسوق دمنهور و أمام موقف الرحمانية ، كما تم المرور على المنطقة أمام موقف المحمودية دسوق وشبراخيت دسوق وتم فض كافة المواقف العشوائية وتم التنبيه بالالتزام بخطوط السير وعدم التحميل من خارج الموقف والتشديد انه سيتم توقيع الغرامة المقررة فى هذا الشأن حيال المخالفين.