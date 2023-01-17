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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرتفع جوي.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس
الطقس

 قال الدكتور محمود القاباتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن  حالة الطقس غدا الأربعاء ، ستشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

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وأضاف القاباتي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أنة سيكون هناك مرتفع جوي سيعمل على الاستقرار في الأحوال الجوية وسيشتت السحب، إضافة إلى أن القاهرة ستسجل في نهاية الأسبوع ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية ، مشيرا الى أن التأثير الخطير خلال هذه الفترة؛ هو الشبورة المائية غدا، والتي ستظهر على الجزء الشمالي والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وستكون كثيفة على محافظات شمال الصعيد.

 

وتابع :" حالة الطقس ستشهد تحسنًا في درجات الحرارة وذلك بسبب التعرض لـ امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يساعد على تحسن الأحوال الجوية، وسطوع أشعة الشمس " مشيرا الى أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم على بعض المناطق، ومنها السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتستمر على مدار اليوم على فترات متقطعة.

 

وأكمل :" شهدنا اليوم الثلاثاء حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، وكان هناك سقوط للأمطار على مطروح والسواحل الشمالية ، وسجلت القاهرة 17 درجة مئوية؛ بعد أن كانت تسجل 19 و 20 درجة، إضافة إلى وجود نشاط رياح "

الأرصاد الطقس حالة الطقس اخبار التوك شو درجات الحرارة

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