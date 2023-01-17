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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو الحوار الوطني: نناقش أكثر من 100 قضية في الجلسات

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

 

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة الأولى للحوار الوطني تناقش فيها القضايا الأخيرة قبل انطلاق الحوار الوطني، موضحا أن هناك 19 لجنة يتم توزيعها على المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وهناك أكثر من 100 قضية سيتم مناقشتها.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج"حديث القاهرة"، والمُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خطة طريق واضحة بخصوص أجندة الحوار الوطني، إلا أن الحديث عن تأخر بدء الحوار الوطني غير دقيق، قائلا: "الحوار الوطني لم يكن حوار سريع، حيث إن عملية دعوة ممثلين للقوى السياسية ومناقشة القضايا يعد تصور غير دقيق".

 

 تشغل المجتمع الوطني

وتابع: الحوار الوطني له رؤية دقيقة لكافة القضايا التي تشغل المجتمع الوطني، كما أنه انتصر لقضايا سياسية واقتصادية وأخرى تهم كافة فئات المجتمع"، مشددًا على أن الحوار الوطني فرصة للمجتمع المصري لوضع أوليات الفترة المقبلة.

حديث القاهرة الحوار الوطني محمد فايز فرحات القاهرة والناس الاقتصاد

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